Торжественная выдача коммунальной спецтехники состоялась в Подмосковье

Торжественная передача состоялась в Красногорске на площадке «Крокус Экспо». Ключи от машин вручили вице-губернатор региона Владислав Мурашов и министр ЖКХ Кирилл Григорьев, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
32 округа Подмосковья уже получили 25 каналопромывочных машин и 24 экскаватора-погрузчика.
По словам Кирилла Григорьева, всего до конца 2025 года муниципалитеты получат 350 единиц новой техники на 3,6 млрд рублей: каналопромывочные машины, экскаваторы-погрузчики, краны-манипуляторы, илососы и автомобили аварийных служб. Каждую машину закрепят за конкретным водителем и механиком, чтобы обеспечить её исправность.
До конца года в Подмосковье планируют передать ещё 301 единицу техники. Всего за три года парк коммунальной спецтехники региона увеличат более чем на 800 машин.