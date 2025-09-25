Достижения.рф

Торжественная выдача коммунальной спецтехники состоялась в Подмосковье

Торжественная передача состоялась в Красногорске на площадке «Крокус Экспо». Ключи от машин вручили вице-губернатор региона Владислав Мурашов и министр ЖКХ Кирилл Григорьев, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



32 округа Подмосковья уже получили 25 каналопромывочных машин и 24 экскаватора-погрузчика.

«При возникновении аварийных ситуаций у всех коллег задача уложиться в срок норматива. Обычно это 4-6 часов. Если мы не укладываемся — идет разбор каждой конкретной ситуации. Причинами чаще всего выступают отсутствие спецтехники и человеческий фактор», — отметил Владислав Мурашов.
Техника поможет быстрее устранять аварии, особенно в холодное время года, когда нагрузка на сети возрастает. Новые машины будут использовать для очистки канализации и водостоков, профилактической промывки труб, а еще для земляных и строительных работ.
По словам Кирилла Григорьева, всего до конца 2025 года муниципалитеты получат 350 единиц новой техники на 3,6 млрд рублей: каналопромывочные машины, экскаваторы-погрузчики, краны-манипуляторы, илососы и автомобили аварийных служб. Каждую машину закрепят за конкретным водителем и механиком, чтобы обеспечить её исправность.

До конца года в Подмосковье планируют передать ещё 301 единицу техники. Всего за три года парк коммунальной спецтехники региона увеличат более чем на 800 машин.



Ирина Паршина

