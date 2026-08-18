Мособлводоканал за неделю провёл 570 мероприятий на сетях и объектах ЖКХ
Службы Мособлводоканала за прошлую неделю провели комплексную подготовку инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Всего реализовано 570 различных мероприятий, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В перечень выполненных задач вошли как стандартные хозяйственные работы, так и сложные технические ремонты. Это санитарная обработка объектов; ремонт магистральной инфраструктуры; техобслуживание насосных станций; диагностика подземных сетей; благоустройство территорий.
«После отопительного сезона водоканалы региона провели анализ состояния сетей и выявили самые уязвимые участки. На основе этих данных для каждого муниципалитета сформировали план работ. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября», – заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.
Например, в Электростали на канализационном коллекторе по улице Карла Маркса оперативно устранили провал грунта. Проведены земляные работы, восстановлена целостность трубы и герметичность стыковых соединений. На территории деревни Барское в Орехово-Зуеве отключили скважины первого подъёма. Полностью опорожнили водовод, очистили камеры переключений для подготовки узла к замене запорной арматуры в Куровском на ул. Кирова.
В посёлке Верея на территории водозаборного узла проложили новую теплотрассу. На ВЗУ в посёлках Демихово и Кировский промыли и дезинфицировали резервуары с чистой водой.
В городе Рошаль городского округа Шатура на КНС-1 выполнили чистку проточной части насоса №2. Проведены техобслуживание насосного оборудования и ревизия запорной арматуры. Заменены уплотнительные элементы. В посёлке Бакшеево на КНС-2 очистили приёмное отделение от крупного мусора и песчано-илистых отложений. В деревне Левошево проведено комплексное техническое обслуживание насосного парка и запорной арматуры канализационной насосной станции.
Ранее сообщалось, что в рамках государственной программы с 2020 года в Подмосковье обновлено 96 водозаборных узлов. Стабильное и качественное водоснабжение получили около 500 000 жителей региона.