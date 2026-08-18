Мособлводоканал за неделю провёл 570 мероприятий на сетях и объектах ЖКХ

18 августа 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Службы Мособлводоканала за прошлую неделю провели комплексную подготовку инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Всего реализовано 570 различных мероприятий, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





В перечень выполненных задач вошли как стандартные хозяйственные работы, так и сложные технические ремонты. Это санитарная обработка объектов; ремонт магистральной инфраструктуры; техобслуживание насосных станций; диагностика подземных сетей; благоустройство территорий.

«После отопительного сезона водоканалы региона провели анализ состояния сетей и выявили самые уязвимые участки. На основе этих данных для каждого муниципалитета сформировали план работ. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября», – заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО