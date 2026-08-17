В четырёх округах Подмосковья обновляют скверы, дворы и парковки

17 августа 2026, 18:05

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Общественные пространства благоустраивают в четырёх округах Московской области — Подольске, Лыткарине, Электростали и Наро-Фоминском. Работы ведутся по заявкам жителей в рамках реализации Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.





В частности, в Наро-Фоминске обновляют сквер на улице Полубояркова. Там укладывают асфальт, устанавливают новое освещение, скамейки и урны, а потом начнётся озеленение. Завершить работы планируют к осени. А в Подольске благоустройство сквера уже завершено: в зелёной зоне на улице Ленина установили качели, теневые навесы, столы для пинг-понга, скамейки и фонтан с подсветкой, посадили клёны и липы. Сейчас в городе обустраивают пешеходную дорожку на Высотной улице.





«За последние пять лет в округе Подольск по народной программе «Единой России» привели в порядок более 30 общественных пространств, проложили около ста дорожек протяженностью свыше пяти километров, построили более двухсот новых детских и спортивных площадок. Всё это сделано по запросам жителей», — рассказал член местного Совета депутатов от «Единой России» Виктор Щукин.