Мособлводоканал за неделю устранил в подмосковной канализации более 200 засоров

04 февраля 2026, 21:20

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Мособлводоканал за последнюю неделю ликвидировал в Подмосковье 232 засора. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Каждый филиал ведомства отвечает в том числе за исправную работу городской системы водоотведения, регулярно проводя техобслуживание и устраняя засоры.



«Более 50 водоканалов Подмосковья проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии. Современные методы борьбы с засорами включают использование специализированной техники – гидродинамических установок и каналопромывочных машин, которые эффективно очищают трубы от накопившихся загрязнений», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.