Мособлводоканал за неделю устранил в подмосковной канализации более 200 засоров
Мособлводоканал за последнюю неделю ликвидировал в Подмосковье 232 засора. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Каждый филиал ведомства отвечает в том числе за исправную работу городской системы водоотведения, регулярно проводя техобслуживание и устраняя засоры.
«Более 50 водоканалов Подмосковья проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозии. Современные методы борьбы с засорами включают использование специализированной техники – гидродинамических установок и каналопромывочных машин, которые эффективно очищают трубы от накопившихся загрязнений», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.Он добавил, что сейчас работы осложняются неблагоприятными погодными условиями, вызванными сначала длительными снегопадами, а потом сильными морозами
Одной из главных причин возникновения засоров в министерстве назвали несоблюдение правил пользования канализационной системой. Каждый день в ходе работ сотрудники достают килограммы твёрдых бытовых отходов – остатки пищи, влажные салфетки, тряпки и гигиенические принадлежности. Это и приводит к закупориванию труб.
В ведомстве напомнили, что важно избегать попадания в систему канализации посторонних предметов, а для профилактики засоров использовать специальные химические препараты.