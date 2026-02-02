Последствия снегопада Подмосковье устраняют 3400 сотрудников и 1300 единиц техники

02 февраля 2026, 18:31

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Прирост снежного покрова за период интенсивных снегопадов, обрушившихся на Подмосковье, составил около 60 сантиметров. Сейчас это период официально завершён, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московкой области.





Уборка снега ведётся круглосуточно и посменно. На улицах одновременно работает 1300 единиц спецтехники – дорожные машины, погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы, тракторы и ручные роторы.



Работники городского хозяйства трудятся во дворах и на общественных пространствах. Сейчас в уборке снега задействованы 3400 сотрудников. Необходимо, чтобы в первую очередь были расчищены все входные группы многоквартирных домов, лестничные пролёты и подъезды к социально значимым объектам.

«В работе задействованы организации по содержанию территорий, управляющие компании и силы Мосавтодора. Все службы работают в круглосуточном режиме. Мы знаем все наши «красные» зоны, туда и будут направлены дополнительные силы. Видим всю информацию от жителей и оперативно на неё реагируем», – сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.