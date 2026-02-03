В Московской области с начала года устранили около 400 засоров мусоропроводов

03 февраля 2026, 21:22

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Управляющие организации Подмосковья с начала года устранили в многоквартирных домах порядка 400 засоров. Работы проводили по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу региона, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Сотрудники выполняют работы любой сложности – от стандартной прочистки до удаления затора со вскрытием стенки мусоропровода и восстановлением конструкции. Работы провели в Химках, Домодедове, Люберцах и других округах.



«Чтобы избежать аварийных ситуаций, жителям рекомендуют использовать мусорные пакеты, а перед сбросом убедиться, что мусор свободно помещается в загрузочный клапан. Запрещается сбрасывать в мусоропровод крупногабаритные и строительные отходы, тлеющие или горящие предметы, опасные отходы – ртутьсодержащие лампы, батарейки, автомобильные отходы и лекарства», – рассказали в региональном Минчистоты.