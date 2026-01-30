Подмосковных водителей попросили не парковать машины у контейнерных площадок

30 января 2026, 20:11

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Региональные операторы Московской области на фоне аномальных снегопадов продолжают работать в усиленном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





К перевозке отходов привлечены мусоровозы, бункеровозы и ломовозовы. График работы спецтехники продлили.



Экстремальные погодные условия мешают работе экипажей. Иногда мусоровозы застревают в снегу, и в расчистке дорог к проездам помогают оперативные службы городских и муниципальных округов. Специалисты бригад вручную переносят контейнеры к мусоровозам. Задача – соблюсти график вывода отходов.

«Не менее серьёзная проблема – нарушения при парковке автомобилей вблизи контейнерных площадок и на узких проездах. Каждый день фиксируются десятки случаев, когда спецтранспорт несколько раз возвращался к одной и той же точке из-за блокировки проезда», – отметили в пресс-службе.