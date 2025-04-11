Мост в рузской деревне Поречье перекроют с 15 апреля на капремонт

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Движение по мосту в деревне Поречье Рузского округа будет перекрыто с 15 апреля для проведения капитального ремонта, завершить работы планируется в сентябре, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе капремонта пролёт общей протяжённостью 119 метров демонтируют, укрепят мостовые конусы и отремонтируют опоры, установят новое пролётное строение, обустроят водоотвод и мостовое полотно. Рабочее движение по мосту планируется запустить в июле, а полностью завершить работы — в сентябре», — говорится в сообщении.На время ремонта легковые автомобили смогут объезжать перекрытый участок через Тучково, Молодиково и Игнатьево, а грузовики — по дороге Обход Тучково, а также через Рузу, Нестерово, Орешки и Колюбакино.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
Изменения коснутся маршрутов и режима работы автобусных маршрутов №21 «Тучково – Колюбакино» и №455к. Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на сайте компании-перевозчика «Мострансавто».
А для пешеходов открывается движение по временному мосту.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
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