Видео: пресс-служба МТДИ МО
Загруженность дорог Подмосковья утром 11 апреля составила четыре балла
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Рублёво-Успенское, Минское, Варшавское, Каширское и Носовихинское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более 883 тысяч автомобилей, что на 3,3% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей призывают быть внимательными за рулём, не превышать скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров.
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Лев Каштанов