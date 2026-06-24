Мостовой: Новое поколение в лице Мбаппе наступает Месси «на пятки» на ЧМ

24 июня 2026, 10:55

Мбаппе может превзойти рекорд Месси по голам на чемпионате мира уже в этом году

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказал мнение, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе имеет все шансы стать лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. После того как аргентинец Лионель Месси установил новый рекорд, став лучшим бомбардиром в истории мундиалей с 18 голами, Мбаппе, имеющий в активе 16 мячей, может бросить вызов этому достижению.





На чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Мексике и Канаде, Лионель Месси продолжает удивлять своих поклонников и экспертов. Его дубль в матче против Австрии не только принес победу Аргентине (2:0), но и стал знаковым моментом в истории турниров. С 18 голами на чемпионатах мира Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира, опередив предыдущий рекорд.



Килиан Мбаппе также демонстрирует выдающуюся форму. В настоящий момент у него 16 голов на чемпионатах мира, и многие эксперты считают, что он имеет все шансы превзойти рекорд аргентинца, особенно если его команда продвинется далеко в турнире. Мостовой в своем интервью отметил, что успех в борьбе за титул лучшего бомбардира будет зависеть от того, как далеко команды дойдут в плей-офф.



«Мбаппе определенно имеет шансы превзойти рекорд Месси на этом турнире, и это, скорее всего, станет его целью. Увидим, удастся ли ему это. Я считаю, что титул лучшего бомбардира в итоге достанется тому, чья команда пройдет дальше, ведь Месси тоже находится в отличной форме. Многое будет зависеть от того, с кем встретятся команды в плей-офф», — отметил Мостовой в интервью Metaratings.ru.