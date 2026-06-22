Футболист «Краснодара» Ленини забил первый гол Кабо-Верде на чемпионатах мира
В рамках второго тура чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Кабо‑Верде открыла счёт в матче против команды Уругвая. Встреча проходит на стадионе в Майами (штат Флорида, США), пишет ТАСС.
Гол в ворота уругвайцев на 21‑й минуте забил полузащитник Кевин Ленини. Игрок выступает за российский клуб «Краснодар».
Для сборной Кабо‑Верде это уже второй матч в истории участия в мировых первенствах. В предыдущей встрече африканская сборная сумела удержать нулевую ничью в противостоянии с Испанией (0:0).
Напомним, в том матче впечатляющую игру показал вратарь Кабо-Верде Возинья. После успешного выступления миллионы людей по всему миру подписались на его соцсети.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие сразу 48 команд.
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