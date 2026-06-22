Парагвайский футболист присвоил себе часы главного арбитра на матче ЧМ
21 июня в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года сборные Парагвая и Турции сошлись в напряжённом матче. Игра запомнилась не только результатом, но и двумя яркими эпизодами с участием полузащитника парагвайцев Матиаса Галарсы, сообщает РЕН ТВ.
Главный арбитр встречи Иван Бартон в конце первого тайма потерял смарт-часы. Галарса заметил гаджет, спокойно поднял его, надел на запястье и отошёл в сторону. Момент попал в прямую трансляцию и моментально разлетелся по социальным сетям. Некоторые болельщики поспешили обвинить футболиста в краже.
Тем не менее во втором тайме судья вновь появился на поле с часами на руке. При этом остаётся неясным, как именно аксессуар вернулся к арбитру.
Отметим, что Галарса стал героем матча, забив единственный гол, который принёс сборной Парагвая победу. Однако в концовке игры полузащитник получил тяжёлую травму и покинул поле на носилках.
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