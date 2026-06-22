Парагвайский футболист присвоил себе часы главного арбитра на матче ЧМ

22 июня 2026, 00:36

Фото: istockphoto/Dziurek

21 июня в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года сборные Парагвая и Турции сошлись в напряжённом матче. Игра запомнилась не только результатом, но и двумя яркими эпизодами с участием полузащитника парагвайцев Матиаса Галарсы, сообщает РЕН ТВ.