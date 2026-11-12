Мострансавто набирает водителей с бесплатным обучением и премией при трудоустройстве

12 ноября 2026, 12:49

Мострансавто приглашает водителей на работу с обучением и премией

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Мострансавто приглашает водителей на автобусные маршруты в разных городах Подмосковья. Компания готова обучить новичков и помочь сотрудникам с жильем, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Об этом сообщает Минтранс Подмосковья.











Тем, кто впервые устраивается в Мострансавто или возвращается после перерыва более года, компания выплатит 50 тысяч рублей. Для действующих сотрудников работает программа «Приведи друга». За первого рекомендованного кандидата, принятого на работу, полагается премия от 15 тысяч рублей. За второго и каждого следующего — по 20 тысяч.



Вознаграждение выплачивают в два этапа. Первую часть сотрудник получит через месяц после выхода приглашенного специалиста, вторую — по окончании его второго месяца работы.



Приезжим компания предлагает бесплатное место в общежитии или компенсацию аренды жилья до 12 тысяч рублей в месяц. Работникам из отдаленных регионов оплатят дорогу домой дважды в год. На каждую поездку выделят до 10 тысяч рублей.



Перевозчик предоставляет персоналу форму и оплачивает регулярные медосмотры. Для детей сотрудников доступны путевки в летние оздоровительные лагеря. Продолжительность отпуска может достигать 42 календарных дней. Работники предпенсионного и пенсионного возраста могут пройти санаторно-курортное лечение на Кавказе, в Геленджике и Подмосковье.



Открытые вакансии можно найти на официальном сайте На работу принимают опытных водителей и кандидатов, которые хотят освоить новую профессию. Обладатели прав категории B или C могут бесплатно пройти переподготовку на категорию D. Во время учебы им будут платить стипендию — 27 093 рубля.Тем, кто впервые устраивается в Мострансавто или возвращается после перерыва более года, компания выплатит 50 тысяч рублей. Для действующих сотрудников работает программа «Приведи друга». За первого рекомендованного кандидата, принятого на работу, полагается премия от 15 тысяч рублей. За второго и каждого следующего — по 20 тысяч.Вознаграждение выплачивают в два этапа. Первую часть сотрудник получит через месяц после выхода приглашенного специалиста, вторую — по окончании его второго месяца работы.Приезжим компания предлагает бесплатное место в общежитии или компенсацию аренды жилья до 12 тысяч рублей в месяц. Работникам из отдаленных регионов оплатят дорогу домой дважды в год. На каждую поездку выделят до 10 тысяч рублей.Перевозчик предоставляет персоналу форму и оплачивает регулярные медосмотры. Для детей сотрудников доступны путевки в летние оздоровительные лагеря. Продолжительность отпуска может достигать 42 календарных дней. Работники предпенсионного и пенсионного возраста могут пройти санаторно-курортное лечение на Кавказе, в Геленджике и Подмосковье.Открытые вакансии можно найти на официальном сайте Мострансавто в разделе «Вакансии». За консультацией по трудоустройству можно обратиться в Единый центр подбора персонала по номерам *1795 и +7 (903) 161-92-91.



