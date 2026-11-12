Врачи Дмитрова спасли мужчину после инфаркта во время тренировки

12 ноября 2026, 12:26

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Житель обратился в Дмитровскую больницу после того, как почувствовал сильную боль в груди на беговой дорожке. Врачи выявили у него обширный инфаркт и провели срочную операцию. Об этом рассказал заведующий региональным сосудистым центром Дмитровской больницы Олег Ларин.







Приступ начался в фитнес-клубе. Мужчина не стал ждать, пока неприятные ощущения пройдут, и сразу отправился за медицинской помощью. В больнице ему сделали кардиограмму. Результат подтвердил опасения специалистов: у пациента развивался инфаркт. Обследование показало высокое давление и значительное повышение уровня холестерина. Эти факторы привели к образованию тромба. Сгусток полностью закрыл одну из главных артерий сердца. Через нее кровь поступает к отделу органа, который обеспечивает кровоснабжение всего организма.



Медики экстренно направили пациента в операционную. По словам Олега Ларина, закупорка такой артерии представляет особую опасность, а счет в подобных случаях идет на минуты. Быстрое обращение за помощью позволило врачам вмешаться, пока они еще могли спасти сердечную мышцу. Через небольшой прокол специалисты провели к сердцу тонкий катетер. Затем они расширили перекрытый сосуд с помощью специального баллона и установили стент. Вся процедура заняла меньше 15 минут.



Заведующий сосудистым центром отметил роль самого пациента: мужчина не стал терпеть боль и вовремя приехал в больницу. Успешно провести вмешательство помогла и слаженная работа медицинской команды. После лечения врачи выписали пациента в удовлетворительном состоянии. Теперь ему предстоит принимать назначенные препараты, следить за артериальным давлением и уровнем холестерина. Кроме того, мужчина будет регулярно посещать кардиолога.



Специалисты напоминают, что физическая активность сама по себе не исключает риск инфаркта. Если во время занятий появляется давящая или жгучая боль в груди и она не проходит несколько минут, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью. Для выявления факторов риска врачи советуют регулярно проходить диспансеризацию. Важно контролировать давление и проверять уровень холестерина.