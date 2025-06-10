Мострансавто напомнило о правилах перевозки летнего спортивного инвентаря

В преддверии праздничных выходных компания Мострансавто, находящаяся в ведении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, напомнила пассажирам о правилах перевозки спортивного инвентаря и средств индивидуальной мобильности в автобусах.
Согласно установленным требованиям, спортивный инвентарь — такие как самокаты (в сложенном виде), роликовые коньки и скейтборды — допускается к бесплатной перевозке, если его габариты (сумма длины, ширины и высоты) не превышают 120 сантиметров. Более крупные предметы можно перевозить за дополнительную плату, при условии, что их суммарные размеры не превышают 180 сантиметров. Эти нормы закреплены в статье 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
Стоимость провоза спортивного инвентаря рассчитывается по действующим тарифам: в городском сообщении — 63 рубля, в пригородном — в зависимости от протяжённости маршрута. Так, до 25 км — 63 руб., от 25 до 50 км — 126 руб., более 50 км — 189 руб.
Важно отметить, что водитель вправе отказать в перевозке инвентаря, если он затрудняет посадку и высадку пассажиров. Все снаряжение должно быть надежно упаковано в специальные чехлы.
На сегодняшний день «Мострансавто» обслуживает свыше 1 400 маршрутов различного сообщения, ежедневно на линиях выходит более 5 000 автобусов.