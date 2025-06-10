Мострансавто напомнило о правилах перевозки летнего спортивного инвентаря

10 июня 2025, 17:22

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В преддверии праздничных выходных компания Мострансавто, находящаяся в ведении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, напомнила пассажирам о правилах перевозки спортивного инвентаря и средств индивидуальной мобильности в автобусах.