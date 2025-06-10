Танцевальный коллектив из Дубны стал призёром международного фестиваля

Танцевальный коллектив «Дубравушка» Талдомского социального центра, в составе которого — молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, принял участие в гала-концерте победителей Х Международного творческого фестиваля «Мир без границ». Мероприятие собрало участников со всей страны и из-за рубежа, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Выступление коллектива с вальсом «Тучи в голубом» стало одним из самых ярких моментов концертной программы. Танец вызвал искренние эмоции у зрителей — публике настолько понравилось исполнение, что многие начали подтанцовывать вместе с артистами прямо в зале.
По итогам конкурса «Дубравушка» заняла почётное третье место. Для участников коллектива участие в фестивале стало не только творческим достижением, но и важным этапом в профессиональном развитии.
Фестиваль «Мир без границ» традиционно становится площадкой для обмена опытом между творческими коллективами и способствует укреплению.