Танцевальный коллектив из Дубны стал призёром международного фестиваля

10 июня 2025, 17:13

оригинал Фото: Министерство социального развития Московской области

Танцевальный коллектив «Дубравушка» Талдомского социального центра, в составе которого — молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, принял участие в гала-концерте победителей Х Международного творческого фестиваля «Мир без границ». Мероприятие собрало участников со всей страны и из-за рубежа, сообщает Министерство социального развития Московской области.