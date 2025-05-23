Мострансавто напомнило правила перевозки домашних животных в автобусах компании

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Мострансавто, входящее в структуру Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, напомнило пассажирам правила перевозки домашних животных в автобусах, направленные на обеспечение комфорта и безопасности всех участников поездки.
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Дайана Хусинова