Штрафы за перевозку отходов в Подмосковье за неделю превысили 5,5 млн рублей

Фото: пресс-служба министерства министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Более пяти с половиной миллионов рублей составила общая сумма штрафов, которые получили за неделю в Московской области нелегальные перевозчики строительного мусора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За неделю в Подмосковье камеры видеонаблюдения зафиксировали 83 случая незаконной перевозки строительного мусора, что на 15% меньше, чем неделей ранее. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов превысила 5,5 млн рублей», — говорится в сообщении.Больше всего случаев нарушения правил перевозки строительного мусора было выявлено на территории городских округов Химки, Мытищи и Долгопрудный.
В министерстве напомнили, что для перевозки отходов необходимо оформить талон. Это можно сделать онлайн — через портал госуслуг Московской области.
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