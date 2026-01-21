Мострансавто реализует программу «Приведи друга» с денежными выплатами
В Мострансавто есть мотивационная программа «Приведи друга». Сотрудники компании могут получить денежный бонус, если порекомендуют на работу водителя автобуса или слесаря. Организация входит в структуру Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Об этом сообщили в ведомстве.
В январе 2026 года программа предусматривает выплаты за приглашение кандидатов на должности водителей автобусов и слесарей разных специальностей — аккумуляторщиков, маляров, медников, обойщиков, рихтовщиков кузовов, слесарей по ремонту автомобилей, станочников широкого профиля, электрогазосварщиков и других.
За одного приведённого кандидата сотрудник получает 10 000 рублей. Если рекомендовать двух и более человек, бонус составит уже 15 000 рублей за каждого. Половину суммы выплачивают спустя месяц после трудоустройства нового работника, вторую часть — ещё через месяц. Чем больше кандидатов успешно выйдут на работу, тем выше итоговое вознаграждение.
В программе учитывают только тех специалистов, которые не работали в Мострансавто в течение последних шести месяцев и устроились водителями или слесарями в филиалы компании в январе 2026 года.
Актуальные вакансии Мострансавто публикует на официальном сайте в разделе «О компании / Вакансии». Получить консультацию по трудоустройству можно через Telegram-бот компании, а еще — по телефонам Единого центра подбора персонала: *1795 и +7 (903) 161-92-91.
