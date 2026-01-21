Мострансавто реализует программу «Приведи друга» с денежными выплатами

21 января 2026, 11:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Мострансавто есть мотивационная программа «Приведи друга». Сотрудники компании могут получить денежный бонус, если порекомендуют на работу водителя автобуса или слесаря. Организация входит в структуру Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Об этом сообщили в ведомстве.