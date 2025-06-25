Мострансавто в 2025 году передало на переработку более 540 тонн изношенных шин

25 июня 2025, 18:15

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мострансавто с начала года отправило на утилизацию свыше 16 тыс. старых шин общей массой более 540 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.







«Полученную после переработки изношенных покрышек крошку используют для изготовления напольного покрытия детских и спортивных площадок, а также для производства других резинотехнических изделий. Кроме того, на утилизацию в профильные компании Мострансавто с начала 2025 года направили свыше 48 тонн моторного и трансмиссионного масла, которые можно использоваться в качестве отопительных ресурсов», – отметили в МТДИ.