В Подмосковье камеры более 400 раз распознали использование телефона за рулём

24 июня 2025, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Свыше 430 фактов использования мобильного телефона за рулём зафиксировали в Подмосковье. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Московской области.





Функцию по распознаванию использования телефона за рулём комплексы фотовидеофиксации начали внедрять весной. Эта мера направлена на повышение безопасности на дорогах региона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».



«Вероятность ДТП из-за отвлечения водителей на телефон очень высока. Чтобы снизить риск, мы внедряем функцию распознавания телефона за рулём. На этот вид нарушения в Подмосковье работает 31 комплекс фотовидеофиксации. Уже выявлено 436 фактов использования мобильных устройств», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.