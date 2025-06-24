В Подмосковье камеры более 400 раз распознали использование телефона за рулём
Свыше 430 фактов использования мобильного телефона за рулём зафиксировали в Подмосковье. Такие данные привели в пресс-службе Минтранса Московской области.
Функцию по распознаванию использования телефона за рулём комплексы фотовидеофиксации начали внедрять весной. Эта мера направлена на повышение безопасности на дорогах региона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«Вероятность ДТП из-за отвлечения водителей на телефон очень высока. Чтобы снизить риск, мы внедряем функцию распознавания телефона за рулём. На этот вид нарушения в Подмосковье работает 31 комплекс фотовидеофиксации. Уже выявлено 436 фактов использования мобильных устройств», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.При фиксации использования телефона за рулём штрафы на 1,5 тыс. рублей автоматически получают собственники транспортных средств. В ведомстве добавили, что также с начала года в регионе на водителей было вынесено порядка 394 тыс. постановлений за непристёгнутый ремень и свыше 6,7 тыс. постановлений на пассажиров. Этот вид нарушения уже распознают около 300 комплексов фотовидеофиксации.
По данным регионального Минтранса, сегодня на дорогах Московской области работают около 1,8 тыс. стационарных комплексов фотовидеофиксации. Свыше трети из них распознавать отсутствие ремня безопасности и использование телефонов за рулём.