Строительная готовность подземного ж/д перехода в Раменском превысила 20%

24 июня 2025, 15:53

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Поземный пешеходный переход под железной дорогой строят в Раменском между Интернациональной улицей и Южным проспектом, сейчас готовность объекта составляет более 20%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







«Строители приступили к продавливанию третьей секции тоннельной части перехода. Такой способ выбран из-за расположенных рядом железнодорожных путей. Всего будет четыре крупногабаритные секции по восемь метров. Продавливание двух секций уже выполнено. Завершить устройство конструкций подземной части перехода планируется в августе текущего года, затем рабочие приступят к внутренней отделке», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.