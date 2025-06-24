В Московской области отремонтируют около 90 участков дорог к медучреждениям
Около 90 участков региональный дорог общей протяжённостью порядка 200 километров, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтируют в текущем году в Подмосковье специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ремонтируем дороги, ведущие к поликлиникам, больницам, госпиталям, медпунктам. В этом сезоне будут проведены работы в 36 округах Подмосковья. Асфальт уже обновили на 23 участках дорог, на 15 участках работы ведутся», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Дороги к медучреждениям отремонтировали, в частности, в Талдоме, где обновили покрытие на Октябрьской улице, ведущей к местной ЦРБ, в Королёве на Советской улице у Первомайского филиала Королёвской больницы, а также в ряде малых населённых пунктов.
Ремонт дорог проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».