В Московской области отремонтируют около 90 участков дорог к медучреждениям

24 июня 2025, 11:25

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Около 90 участков региональный дорог общей протяжённостью порядка 200 километров, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтируют в текущем году в Подмосковье специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







«Ремонтируем дороги, ведущие к поликлиникам, больницам, госпиталям, медпунктам. В этом сезоне будут проведены работы в 36 округах Подмосковья. Асфальт уже обновили на 23 участках дорог, на 15 участках работы ведутся», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.