МОТ станет специальным гостем фестиваля «Область танцевальных культур»

02 сентября 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На Центральной площади Королёва 6 сентября состоится гала-концерт Второго фестиваля Московской области «Область танцевальных культур». Специальным гостем в этом году станет российский певец МОТ, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Финалисты со всей России определились 6 и 7 июня в Красногорске и Лобне. Он поборются за звание лучших, а также за возможность представить нашу страну на соревнованиях в Японии, Китае и Объединённых Арабских Эмиратах.



Выступления конкурсантов оценит международный состав жюри, многократные победители и призеры мировых танцевальных фестивалей из России, Китая, Франции, Португалии, Японии и Южной Кореи.

«Программа объединит разные направления современной танцевальной культуры. Пройдут финальные батлы по хаусу, паппингу и хип-хопу, соревнования по брейкингу и командные батлы 2х2, а также завершение битвы брейк-школ Подмосковья. Желающие смогут присоединиться к бесплатным мастер-классам. Одним из ярких событий станет показательный батл «Судьи ОТК против Победителей ОТК 2026», а финальным аккордом большого праздника танца – выступление МОТа», – рассказали в пресс-службе.