Работа юной жительницы Королёва появится на карте экологических гербов России
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Экологический герб: знать, чтобы сохранить». В число победителей вошла 10-летняя Кристина Горбунова из Королёва, нарисовавшая герб родного города с изображением лося, сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
Как рассказали в оргкомитете, цель конкурса – обратить внимание на природное разнообразие малой родины.
Дети и подростки создавали экологические гербы своего региона, города или посёлка, привлекая внимание к уникальным природным объектам, эндемикам и видам под угрозой вымирания.
Конкурс проводился по инициативе Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. В фонде сообщили, что за два сезона на него подали более 3000 заявок из 80 регионов России.
Лидеров конкурса наградят памятными призами и дипломами, а их работы появятся на интерактивной карте акции. Награждение проведут в очном формате в будущем году на Общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия».
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