Работа юной жительницы Королёва появится на карте экологических гербов России

01 сентября 2026, 22:09

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Экологический герб: знать, чтобы сохранить». В число победителей вошла 10-летняя Кристина Горбунова из Королёва, нарисовавшая герб родного города с изображением лося, сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.