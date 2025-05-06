В Музее-заповеднике Чайковского отметят 185-летие композитора

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину 7 мая торжественно отпразднуют 185-летие со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В полдень состоится возложение цветов к памятнику композитору в городе у Торговых рядов. Молодёжный центр «Стекольный» в рамках празднования устроит флешмоб, участие в котором смогут принять все желающие. Для волонтёров будет организована экскурсия по мемориальному комплексу. В ходе неё на мемориальном рояле в кабинете-гостиной композитора исполнят его произведения.
Завершит праздник концерт Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. В программе - фрагменты опер «Евгений Онегин», «Мазепа», «Черевички», «Пиковая дама» и «Иоланта».
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«Для гостей Музея-заповедника организуют экскурсии по мемориальному дому в 11, 12 и 14 часов. С 13 до 18 часов пройдёт игровая программа для маленьких гостей «Как прекрасен этот мир». Юные участники познакомятся с миром музыки и искусства, смогут принять участие в мастер-классе «Брошь «Ландыш» и тематической экскурсии «Чайковский – история успеха». Весь день будут доступны квесты «Все искусства в гости к нам» и «Музейное путешествие», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Завершит праздник концерт Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. В программе - фрагменты опер «Евгений Онегин», «Мазепа», «Черевички», «Пиковая дама» и «Иоланта».
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Лора Луганская