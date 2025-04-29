Названы участники подмосковного литературного фестиваля «Проект: ПОЭТ»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В усадьбе Вязёмы 6-8 июня состоится юбилейный литературно-поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, его приурочат к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Фестиваль объединит поэзию, театр, музыку и художественное слово в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина. Там прошли детские годы великого поэта.
Среди участников – артисты Борис Щербаков, Юлия Рутберг, Гоша Куценко, Борис Андрианов, Павел Деревянко, Даша Блохина, стендап-комик Евгений Чебатков, поэтесса Таня Равилова, певица и автор песен VLADA MIRAVI, заслуженный артист России Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», которые исполнят легендарные песни Nautilus Pompilius.
Для юных гостей подготовлена отдельная программа.
Одним из ключевых событий станет бесплатный показ фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Это масштабная экранизации о жизни и внутреннем мире поэта. Показ пройдёт под открытым небом.
Билеты на фестиваль доступны на сайте музея.
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«В год пятилетия фестиваля мы гордимся тем, что Подмосковье становится точкой притяжения для всех, кто ценит силу слова, музыку и театр. «Проект: ПОЭТ» показывает, что поэзия остаётся современной, нужной и способной трогать сердца», – сказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.Гостей фестиваля ждут выступления звёзд театра и кино, авторские чтения поэтов, театральные перформансы и «открытый микрофон», где каждый сможет выйти на сцену и прочитать любимые стихи или стихи собственного сочинения.
Среди участников – артисты Борис Щербаков, Юлия Рутберг, Гоша Куценко, Борис Андрианов, Павел Деревянко, Даша Блохина, стендап-комик Евгений Чебатков, поэтесса Таня Равилова, певица и автор песен VLADA MIRAVI, заслуженный артист России Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», которые исполнят легендарные песни Nautilus Pompilius.
Для юных гостей подготовлена отдельная программа.
Одним из ключевых событий станет бесплатный показ фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Это масштабная экранизации о жизни и внутреннем мире поэта. Показ пройдёт под открытым небом.
Билеты на фестиваль доступны на сайте музея.
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Лора Луганская