Мотоциклисты, владельцы электромобилей и многодетные смогут парковаться в Подмосковье бесплатно

Максим Коркин (Фото: пресс-служба Мособлдумы)
Владельцы мотоциклов, электромобилей и многодетные семьи смогут пользоваться платными парковками в Подмосковье бесплатно или на льготной основе. Такой закон приняла Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Владельцам мотоциклов, мотороллеров и других двухколёсных мототранспортных средств, а также электромобилей разрешат бесплатно парковаться на парковках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Такое же право получат в регионе многодетные семьи.
Читайте также:
В Подмосковье с начала года уже открыли три школы и шесть детских садов
Мособлдума ограничила продажу алкоголя в летних кафе
Глава Комлесхоза Агулов доложил о готовности Подмосковья к пожароопасному сезону
«Теперь для сохранения льготных условий пользования платными парковками этим лицам нужно зарегистрировать транспортные средства в соответствующем реестре. Там будет разбивка по категориям граждан, которые имеют право пользоваться бесплатно или на льготной основе платными парковками на территории Московской области», – пояснил на заседании председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Максим Коркин.Зарегистрировать транспортное средство нужно будет на региональном портале госуслуг. Это можно будет сделать, как только закон вступит в силу.
Читайте также:
В Подмосковье с начала года уже открыли три школы и шесть детских садов
Мособлдума ограничила продажу алкоголя в летних кафе
Глава Комлесхоза Агулов доложил о готовности Подмосковья к пожароопасному сезону
Лора Луганская