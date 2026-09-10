Можайский врач рассказала, как изменить рацион, чтобы избежать инсульта

10 сентября 2026, 14:15

оригинал С. Мигланова (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

Правильное питание играет ключевую роль в предотвращении инсульта, так как еда напрямую влияет на состояние артерий и уровень артериального давления. Об этом сообщила врач-терапевт Можайской больницы Светлана Мигланова.





Она рассказала, как простые изменения в рационе помогают снизить риски и сохранить здоровье сосудов на долгие годы.



Инсульт – острое нарушение кровообращения в мозге, которое в основном происходит из-за проблем с сосудами. Они либо закупориваются, либо лопаются от высокого давления.

«Главная задача вашего меню – сделать сосуды чистыми и эластичными. Чтобы не повышать давление, нужно сократить потребление соли до чайной ложки в день, учитывая ту, что уже есть в хлебе и сыре. Важно отказаться от вредных жиров, которые содержатся в колбасах, фастфуде и маргарине. Их лучше заменить на полезные – оливковое масло, рыбу и орехи. И главное – наполните половину своей тарелки овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами. Клетчатка выводит лишний холестерин и помогает контролировать вес», – посоветовала Мигланова.