Муниципальные этапы игры «Зарница 2.0» продлятся в Подмосковье до 16 апреля

В Подмосковье сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии оказали силовую поддержку сотрудникам ФСБ при задержании подозреваемого в планировании теракта в воинской части Минобороны. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.