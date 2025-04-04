Муниципальные этапы игры «Зарница 2.0» продлятся в Подмосковье до 16 апреля

Фото: пресс-служба Минобразования МО
зВ Подмосковье в эти дни проводят муниципальные этапы военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об их ходе рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Юнармейцы средней возрастной категории участвуют в конкурсах, соревнуются в тактической медицине, строевой подготовке, подаче сигналов «Земля-воздух», сборке и разборке автомата Калашникова. Помимо этого, ребята проверяют свои знания истории России, учатся использовать средства защиты от химической и биологической атак», – отметили в ведомстве.Муниципальный этап военно-патриотической игры проходит с 1 по 16 апреля. В первую неделю в большинстве округов региона соревнования уже завершились. Каждый отряд награждён дипломами за участие, а победители получили кубки
«Зарница 2.0» организована Движением Первых и Юнармией. В этом году игра посвящена 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества в России.
После муниципального этапа с 17 апреля по 31 мая пройдёт региональный. Для старшей возрастной категории запланированы окружные сборы, а для средней и студентов – окружной этап. Он состоится с июня по июль. Финал игры запланирован на сентябрь.
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