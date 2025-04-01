Более 980 конкурсантов стартовали на чемпионате «Абилимпикс» в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В Московской области начался региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Соревнованиях собрали 987 конкурсантов, в том числе десятерых участников спецоперации.
Состязания проходят по 69 компетенциям в категориях «школьники», «студенты» и «специалисты». В этом году в программу вошли такие новые направления, как «Техник-протезист», «Специалист по типовым решениям 1С» и «Художник по гриму».
Для участников подготовлены деловая, культурная и спортивная программы. Конкурсанты также смогут посетить мероприятия по профориентации, мастер-классы, ярмарку вакансий и фестиваль возможностей.
Фото: пресс-служба Минобразования МО
Чемпионат продлится до 11 апреля. Победители будут представлять Подмосковье на национальном этапе.
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«Впервые в региональном чемпионате участвуют специалисты, получившие инвалидность при исполнении обязанностей в ходе проведения СВО. Уверена, что участие в чемпионате принесёт вам не только полезный опыт, но и новые знакомства. Желаю вам успехов», – обратилась к участникам с приветственным словом министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.Фото: пресс-служба Минобразования МО
Состязания проходят по 69 компетенциям в категориях «школьники», «студенты» и «специалисты». В этом году в программу вошли такие новые направления, как «Техник-протезист», «Специалист по типовым решениям 1С» и «Художник по гриму».
Для участников подготовлены деловая, культурная и спортивная программы. Конкурсанты также смогут посетить мероприятия по профориентации, мастер-классы, ярмарку вакансий и фестиваль возможностей.
Фото: пресс-служба Минобразования МО
Чемпионат продлится до 11 апреля. Победители будут представлять Подмосковье на национальном этапе.
Читайте также:
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Лора Луганская