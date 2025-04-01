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Более 980 конкурсантов стартовали на чемпионате «Абилимпикс» в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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В Московской области начался региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Соревнованиях собрали 987 конкурсантов, в том числе десятерых участников спецоперации.
«Впервые в региональном чемпионате участвуют специалисты, получившие инвалидность при исполнении обязанностей в ходе проведения СВО. Уверена, что участие в чемпионате принесёт вам не только полезный опыт, но и новые знакомства. Желаю вам успехов», – обратилась к участникам с приветственным словом министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Состязания проходят по 69 компетенциям в категориях «школьники», «студенты» и «специалисты». В этом году в программу вошли такие новые направления, как «Техник-протезист», «Специалист по типовым решениям 1С» и «Художник по гриму».

Для участников подготовлены деловая, культурная и спортивная программы. Конкурсанты также смогут посетить мероприятия по профориентации, мастер-классы, ярмарку вакансий и фестиваль возможностей.

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Чемпионат продлится до 11 апреля. Победители будут представлять Подмосковье на национальном этапе.

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Алаудинов: боевики ВСУ атаковали эвакуационную группу «Ахмата»
01 апреля 2025, 21:02

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинские боевики атаковали эвакуационную группу спецназа «Ахмат», заявил командир Апти Алаудинов.
По его словам, машина с бойцами подорвалась на мине. К счастью, смертельных ранений никто не получил. Когда российские военнослужащие покинули автомобиль и рассредоточились в лесополосе, по ним стали работать дроны и 120-мм артиллерия противника.

«Бойцы из стрелкового оружия сбили два атакующих вражеских FPV-дрона. Поняв, что стреляют наши мужчины метко, враг активно задействовал 120-мм артиллерию. Однако и минометные снаряды не достигли целей. Эвакуационная группа добралась до места постоянной дислокации и спасла раненого товарища», — добавил генерал-майор.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация республики. В настоящее время власти России и США ведут работу по урегулированию кризиса.

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#апти алаудинов
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Киев обратился в ЕС с требованием
Киев потребовал у ЕС определить дату вступления Украины в союз
01 апреля 2025, 21:00

Фото: istockphoto/makaule

Киев требует от Евросоюза (ЕС) определить точную дату вступления республики в объединение, чтобы украинское членство заранее зафиксировали. Об этом на конференции «Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени» заявил замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет. И именно на этом мы будем настаивать, когда будем говорить о возможных документах, договоренностях или как это еще назвать», — сказал политик.
Владимир Зеленский регулярно говорил о том, что Украину якобы должны принять в ЕС и НАТО, однако западные союзники киевского режима не спешат с решением этого вопроса.

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Россия передала США список нарушений Киева при моратории на удары по энергетике
01 апреля 2025, 20:14

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Москва передала Вашингтону список нарушений киевского режима при действующем моратории на удары по энергетическим объектам. Об этом в беседе с журналистами заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, и мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если можно назвать ее властью», — прокомментировал главный дипломат РФ.
Российско-американские переговоры прошли в Саудовской Аравии 24 марта. Стороны договорились о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики России и Украины. В МО РФ не единожды заявляли о нарушениях договоренностей со стороны Киева.

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#украина
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#сергей лавров
#новости
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Сотрудники Красногорской теплосети побеседовали с участниками СВО
01 апреля 2025, 18:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Ветераны боевых действий Антон Киселенко и Виталий Рузавин рассказали сотрудникам Красногорской теплосети о жизни до и после спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Участники СВО в неформальной обстановке поделились фактами из своего боевого опыта, рассказали, как складывается жизнь после возвращения. Бывший журналист Антон признался, что для него наступил новый, интересный жизненный этап. Впрочем, ещё свежи воспоминания о военных буднях, сплочённой команде и чувствах к врачу, которая помогала встать на ноги после ранения. Эти чувства перешли в нежные и крепкие отношения», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Участники беседы отметили, что такие встречи необходимы не только в образовательных учреждениях, но и на предприятиях.

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#спецоперация
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный Центр адаптивных видов спорта взял награду всероссийского конкурса
01 апреля 2025, 17:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта» занял второе место на Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Регион отмечен в номинации «За трудоустройство инвалидов в организации». Центр занимается адаптацией людей, получивших физические травмы, в том числе участников СВО. Ведомство организовало мастер-классы, которые проводили для бойцов спортсмены-паралимпийцы. Одно из важных достижений – создание вместе с региональным филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» сборной ветеранов СВО, которая представляет Подмосковье и занимает призовые места на «Кубке Защитников Отечества» по летним и зимним видам спорта.

Торжественная церемония награждения прошла в Доме правительства России. Награды победителям и призёрам вручала вице-премьер Татьяна Голикова.
«Мы чествуем организации за высокие результаты в реализации корпоративных программ по решению задач в социальной сфере. Хочу поблагодарить всех собравшихся за вклад в развитие и поддержку своих сотрудников. Опираясь на таких работников, мы точно можем сказать, что и технологическое развитие, и технологическое лидерство нам по плечу, потому что за нашими спинами такие крепкие коллективы», – сказала Голикова.
Как отметили в министерстве, конкурс проводился по 17 номинациям. На региональный этап поступило более 2 тыс. заявок, на федеральный – свыше 500. Призёрами стала 61 организация из 65 российских регионов.

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