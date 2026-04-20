Саблистка Егорян из Подмосковья завоевала медаль Кубка мира

20 апреля 2026, 14:50

оригинал Яна Егорян (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Серебряную медаль выиграла на этапе Кубка мира по фехтованию Acropolis Cup саблистка из Химок Яна Егорян. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил в столице Греции Афинах с 15 по 20 апреля.





«Яна Егорян обыграла в 1/32 финала представительницу Польши Зузанну Ленкевич, а затем итальянскую спортсменку Мануэлу Спики. На её счету также победы над Сарой Бальцер из Франции, Майей Чемберлен из США и украинкой Алиной Комашук. А в финале Яна уступила фехтовальщице из Венгрии Шугар Катинке Баттаи», — говорится в сообщении.