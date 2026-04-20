Раменский «Сатурн» одержал волевую победу в матче чемпионата России

20 апреля 2026, 12:40

Раменский «Сатурн» в очередном туре чемпионата Второй лиги Б обыграл белгородский «Салют». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа





Поединок прошёл на стадионе «Сатурн» в Раменском и завершился волевой победой чёрно-синих – 2:1.

«С первых минут матч принял упорный характер. Болельщики на трибунах увидели яркую игру. Хозяева продемонстрировали дисциплину и волю к победе, борясь за каждый мяч. Их успех стал результатом единства команды и трибун – энергия болельщиков гнала ребят вперёд до последних секунд», – рассказали в администрации.