Раменский «Сатурн» одержал волевую победу в матче чемпионата России
Раменский «Сатурн» в очередном туре чемпионата Второй лиги Б обыграл белгородский «Салют». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа
Поединок прошёл на стадионе «Сатурн» в Раменском и завершился волевой победой чёрно-синих – 2:1.
«С первых минут матч принял упорный характер. Болельщики на трибунах увидели яркую игру. Хозяева продемонстрировали дисциплину и волю к победе, борясь за каждый мяч. Их успех стал результатом единства команды и трибун – энергия болельщиков гнала ребят вперёд до последних секунд», – рассказали в администрации.
Там поздравили игроков и тренерский штаб клуба с важным результатом.