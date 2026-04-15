Президентский фонд культурных инициатив открыл приём заявок на грантовый конкурс

15 апреля 2026, 14:39

Видео: СВОИ /НКО Московской области

Президентский фонд культурных инициатив в 17-й раз открывает грантовый конкурс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Подать заявки и претендовать на грантовую поддержку могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.



Заявки от авторов ярких идей принимаются до 30 июня по ссылке. А начать воплощать задуманное победители смогут с января будущего года.

«Главное нововведение состоит в том, что участникам предстоит выбрать одно из 12 тематических направлений, включая «Единство с судьбой России», «Крепкая семья», «Культурный код» и другие. Также предстоит обосновать соответствие проекта одной из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей», – уточнили в ведомстве.