Музей боевой славы школы-интерната Раменского округа отпраздновал 50-летие
Музею «Память сильнее времени» Удельнинской школы-интерната исполнилось 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Торжественное событие стало возможным благодаря многолетней работе хранителя и руководителя музея Надежды Иванковой. Ранее это была комната боевой славы, основанная по инициативе Ивана Георгиевича Старчака. В память о нём в образовательном учреждении установили «Парту Героя»
«Музей – ценность школы, которую нужно сберечь для будущих поколений», – подчеркнула директор школы-интерната Людмила Егоренкова.
На праздничном мероприятии поздравили директора, а также руководителя музея и всех сотрудников, которые занимаются сохранением исторического наследия.
За полвека существования музей собрал большую коллекцию экспонатов, посвящённых Великой Отечественной войне. Надежда Иванкова все эти годы бережно хранит каждый документ, фотографию и предмет военного времени.