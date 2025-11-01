Музей боевой славы школы-интерната Раменского округа отпраздновал 50-летие

01 ноября 2025, 16:04

Фото: Удельнинская школа-интернат

Музею «Память сильнее времени» Удельнинской школы-интерната исполнилось 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Торжественное событие стало возможным благодаря многолетней работе хранителя и руководителя музея Надежды Иванковой. Ранее это была комната боевой славы, основанная по инициативе Ивана Георгиевича Старчака. В память о нём в образовательном учреждении установили «Парту Героя»

«Музей – ценность школы, которую нужно сберечь для будущих поколений», – подчеркнула директор школы-интерната Людмила Егоренкова.