Полицейские Раменского рассказали о своей работе ученикам местных школ
Встречу школьников с полицейскими провели в Раменском в рамках социально-патриотического проекта «Герои нашего двора». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Мероприятие, организованное в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, состоялось в ДК «Победа».
«Полицейские рассказали ребятам о своей работе, объяснили, как раскрывают и предупреждают преступления, разыскивают нарушителей закона и обеспечивают безопасность дорожного движения», — говорится в сообщении.Школьники активно задавали вопросы, в том числе о том, куда поступить, чтобы стать полицейским, и как долго длится обучение.
Встреча завершилась показом документального фильма о буднях сотрудников МВД.