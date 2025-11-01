Достижения.рф

Полицейские Раменского рассказали о своей работе ученикам местных школ

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Встречу школьников с полицейскими провели в Раменском в рамках социально-патриотического проекта «Герои нашего двора». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



Мероприятие, организованное в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, состоялось в ДК «Победа».

«Полицейские рассказали ребятам о своей работе, объяснили, как раскрывают и предупреждают преступления, разыскивают нарушителей закона и обеспечивают безопасность дорожного движения», — говорится в сообщении.
Школьники активно задавали вопросы, в том числе о том, куда поступить, чтобы стать полицейским, и как долго длится обучение.

Встреча завершилась показом документального фильма о буднях сотрудников МВД.
Лев Каштанов

