Полицейские Раменского рассказали о своей работе ученикам местных школ

01 ноября 2025, 15:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Встречу школьников с полицейскими провели в Раменском в рамках социально-патриотического проекта «Герои нашего двора». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Мероприятие, организованное в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, состоялось в ДК «Победа».





«Полицейские рассказали ребятам о своей работе, объяснили, как раскрывают и предупреждают преступления, разыскивают нарушителей закона и обеспечивают безопасность дорожного движения», — говорится в сообщении.