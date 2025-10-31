У памятника в Раменском почтили память жертв политических репрессий

31 октября 2025, 18:08

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском у мемориала жертвам политических репрессий состоялся традиционный митинг, сообщили в администрации муниципалитета. На него собрались представители руководства, депутатского корпуса, Совета ветеранов, Общества жертв политических репрессий и молодёжных организаций.





В России с 1991 года 30 октября отмечают День памяти жертв политических репрессий. Он посвящён непростому периоду в истории страны, когда миллионы людей необоснованно подверглись репрессиям со стороны государства – безвинно осуждены, отправлены в лагеря, ссылку или лишены жизни.



Ветераны поделились с молодёжью воспоминаниями о том тяжёлом времени и выразили общее мнение, что такое больше не должно повториться. После молитвы за невинно убиенных и пострадавших к памятнику возложили красные гвоздики.

Фото: Раменский медиацентр



Митинг вела председатель Совета ветеранов Раменского муниципального округа Надежда Желтухина. Она отметила важность проведения митинга, поскольку историю Родины нужно знать и помнить, в том числе её темные страницы.

«В сегодняшней гражданской акции участвуют не только люди, пережившие трагедию репрессий и члены их семей, но и молодёжь. Именно молодому поколению предстоит сделать так, чтобы таких трагических событий больше в нашей стране не было. Наш митинг проходит в память о тысячах безвинно погибших. Уверен, что эта память должна стать предостережением от пережитых обществом политически опасных решений», – отметил председатель Совета депутатов Раменского Юрий Ермаков.