Дорожные и коммунальные службы Орехово-Зуева перевели на усиленный режим работы

19 февраля 2026, 12:26

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Юлия Выборова

Работники коммунальных и дорожных служб Орехово-Зуевского городского округа перешли на усиленный режим работы для борьбы с последствиями мощного снегопада, обрушившегося на столичный регион в ночь на 19 февраля. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Юлия Выборова.





Уборка ведётся как с использованием спецтехники, так и вручную.





«Сотрудник Орехово-Зуевского комбината благоустройства Юрий заступил на дежурство в восемь часов утра и будет работать до четырёх вечера. Его задача на сегодня — расчистить тротуары и остановки общественного транспорта на улице Володарского. Он рассказал, что он сам и все его коллеги трудятся с полной отдачей, несмотря на метель», — говорится в сообщении.