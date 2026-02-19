В Подмосковье объявили дополнительный приём заявок на участие в чемпионате «Абилимпикс»

19 февраля 2026, 12:47

Дополнительный приём заявок на участие в «Абилимпиксе» объявили в Подмосковье

Фото: Министерство образования Московской области

В Московской области объявили дополнительный приём заявок на участие в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс». Подать документы можно до 15 марта, но только при наличии свободных мест.