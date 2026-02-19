В Подмосковье объявили дополнительный приём заявок на участие в чемпионате «Абилимпикс»
В Московской области объявили дополнительный приём заявок на участие в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс». Подать документы можно до 15 марта, но только при наличии свободных мест.
Как сообщили в Министерстве образования Московской области, открыт дополнительный набор на XII Московский областной чемпионат «Абилимпикс». С 16 февраля желающие могут направить заявки на свободные места по различным компетенциям и категориям.
В ведомстве уточнили, что дополнительный приём проводится исключительно при наличии незаполненных рабочих мест. Количество доступных позиций ограничено, поэтому претендентам рекомендуют не откладывать подачу документов и успеть зарегистрироваться до 15 марта.
Как указано на официальном сайте Национального чемпионата по профессиональному мастерству, «Абилимпикс» — это не только соревнования по профессиям для людей с инвалидностью, но и профориентационная площадка для школьников и родителей будущих абитуриентов. Для осуществления этих целей на площадке чемпионата проводятся конференции, мастер-классы, презентации инклюзивных организаций профессионального образования. Блок мероприятий посвящен развитию механизмов содействия трудоустройству инвалидов и системе квотирования, оборудованию рабочих мест с учетом требований доступной среды.
