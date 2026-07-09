Семью Тимаковых из Павловского Посада поздравили с золотой свадьбой

09 июля 2026, 15:07

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Александр Иванович и Надежда Ивановна Тимаковы из Павловского Посада прожили в браке уже 50 лет. С золотой свадьбой их поздравил накануне Дня семьи, любви и верности временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Супруги работали на мебельном комбинате. Стаж каждого из них составляет по 37 лет. Они ветераны труда и удостоены звания «Лучший мастер I класса».





«Дорогие Александр Иванович и Надежда Ивановна! Спасибо вам за пример, на который хочется равняться. Берегите друг друга!» — сказал Сергей Балашов.