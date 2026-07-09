Семью Тимаковых из Павловского Посада поздравили с золотой свадьбой
Александр Иванович и Надежда Ивановна Тимаковы из Павловского Посада прожили в браке уже 50 лет. С золотой свадьбой их поздравил накануне Дня семьи, любви и верности временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Супруги работали на мебельном комбинате. Стаж каждого из них составляет по 37 лет. Они ветераны труда и удостоены звания «Лучший мастер I класса».
«Дорогие Александр Иванович и Надежда Ивановна! Спасибо вам за пример, на который хочется равняться. Берегите друг друга!» — сказал Сергей Балашов.Юбиляры семейной жизни дали напутствие молодым парам. Они посоветовали супругам смотреть в будущее, совершать только те поступки, о которых потом не придётся жалеть, и, конечно, любить друг друга.