Снег на путях МЖД убирают 12 единиц спецтехники
12 единиц универсальной железнодорожной техники на комбинированном ходу используют для уборки от снега инфраструктуры Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса со ссылкой на МЖД.
Универсальная техника может передвигаться как по железнодорожным путям, так и по автодорогам.
«Эта техника используется в период сильных снегопадов для работы на труднодоступных участках, где не может развернуться обычная снегоуборочная машина, а также для расчистки моторвагонных и локомотивных депо, подъездных и малоиспользуемых путей», — говорится в сообщении.Снег спецмашины убирают при помощи навесного оборудования: грейферов, шнекороторов и щёток. За смену одна единица спецтехники может расчистить свыше трёх километров пути.