Снег на путях МЖД убирают 12 единиц спецтехники

20 февраля 2026, 18:21

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

12 единиц универсальной железнодорожной техники на комбинированном ходу используют для уборки от снега инфраструктуры Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса со ссылкой на МЖД.





Универсальная техника может передвигаться как по железнодорожным путям, так и по автодорогам.





«Эта техника используется в период сильных снегопадов для работы на труднодоступных участках, где не может развернуться обычная снегоуборочная машина, а также для расчистки моторвагонных и локомотивных депо, подъездных и малоиспользуемых путей», — говорится в сообщении.