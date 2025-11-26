Музей Менделеева и Блока приглашает жителей Подмосковья на новогодние праздники

26 ноября 2025, 14:48

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

С середины декабря и почти до крещенских праздников в музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока проведут ряд новогодних мероприятий для детей и взрослых. С 17 декабря 2025 года по 18 января 2026 года гостей ждут интерактивные программы, квесты, экскурсии и мастер-классы в усадьбах Шахматово и Боблово. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.