В десяти округах Подмосковья починили светофоры

14 января 2026, 18:23

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Неисправные светофоры починили в десяти округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.





«В городской черте в порядок привели светофоры на улице Ленина в Королёве, улице 7 Ноября в Лосино-Петровском, на Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, на улице Лепнина в Лобне, на улице Кирова в Подольске и на проспекте Победы в Ступине», — говорится в сообщении.