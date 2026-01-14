В десяти округах Подмосковья починили светофоры
Неисправные светофоры починили в десяти округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В городской черте в порядок привели светофоры на улице Ленина в Королёве, улице 7 Ноября в Лосино-Петровском, на Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, на улице Лепнина в Лобне, на улице Кирова в Подольске и на проспекте Победы в Ступине», — говорится в сообщении.Кроме того, светофоры отремонтировали на дороге в шатурском селе Кривандино, на Зелёном шоссе в посёлке Горки Ленинские Ленинского округа, на улице Куйбышева в солнечногорском посёлке Менделеево и на улице Фабричная в мытищинском посёлке Пироговский.