Музеи наукограда Королёва показали в программе Первого канала
Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв» стало героем программы «Поехали!» Первого канала. Съёмки прошли 10 февраля сразу на нескольких музейных площадках округа. Выпуск посвятили уникальным историям, экспозициям и культурному наследию наукограда. Об этом сообщили в Минкульте Московской области.
Съёмочная группа начала работу в отделе «Новейшая история города». Заведующая ТИЦ Марина Костюнина рассказала о ключевых событиях истории Калининграда–Королёва и показала редкие экспонаты из музейной коллекции.
Затем главный хранитель фондов Алексей Севостьянов представил экспозицию выставки «Энергия глашатаев». Её подготовили к 120-летию художника Василия Маслова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Следующей точкой стал Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве. Заведующая отделом Ирина Шкурлатовская познакомила гостей с жизнью семьи поэта и показала подлинные мемориальные предметы.
Финальные съёмки провели в Мемориальном Доме-музее С.Н. Дурылина. Заведующий отделом Александр Калашников рассказал о судьбе педагога, богослова и писателя Сергея Дурылина, а еще — о знаменитых гостях дома.
В Министерстве культуры и туризма Московской области напомнили, что объединение включает пять музеев на территории Королёва. Среди них — мемориальные дома Марины Цветаевой и Сергея Дурылина, отдел «Усадьба Костино» и два музея, посвящённые новейшей истории города.
Программа «Поехали!» — развлекательно-познавательная передача о путешествиях по России. Она выходит на Первом канале с августа 2022 года.
