Музеи наукограда Королёва показали в программе Первого канала

11 февраля 2026, 12:57

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв» стало героем программы «Поехали!» Первого канала. Съёмки прошли 10 февраля сразу на нескольких музейных площадках округа. Выпуск посвятили уникальным историям, экспозициям и культурному наследию наукограда. Об этом сообщили в Минкульте Московской области.