На выставке в Дмитрове покажут картины и скульптуры Зураба Церетели
Выставка творчества народного художника СССР и России Зураба Церетели и членов Российской академии художеств «Больше, чем жизнь» откроется в музейно-выставочном комплексе Дмитровского кремля 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В экспозицию вошли около 70 работ.
«Большинство экспонатов — это скульптурные и живописные работы Церетели. Кроме того, представлены произведения ещё более 20 художников второй половины прошлого века», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 12 апреля. Возрастных ограничений нет.
