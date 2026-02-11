Достижения.рф

На выставке в Дмитрове покажут картины и скульптуры Зураба Церетели

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка творчества народного художника СССР и России Зураба Церетели и членов Российской академии художеств «Больше, чем жизнь» откроется в музейно-выставочном комплексе Дмитровского кремля 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.



В экспозицию вошли около 70 работ.

«Большинство экспонатов — это скульптурные и живописные работы Церетели. Кроме того, представлены произведения ещё более 20 художников второй половины прошлого века», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 12 апреля. Возрастных ограничений нет.

Следить подмосковными за новостями в сфере культуры можно в соцсетях. Региональное министерство регулярно публикует информацию на своих страницах в «Одноклассниках» и VK, а также на каналах в МАХ и Telegram.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0