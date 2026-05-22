Музей «Новый Иерусалим» 31 мая проведёт праздник для детей
31 сентября музей «Новый Иерусалим» в Истре проведёт праздничную программу в честь Международного дня защиты детей. Музей подготовил мероприятие совместно с Российским государственным университетом имени А.Н. Косыгина, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Программа начнётся в 13:30 с интерактива под руководством старшего преподавателя кафедры информационных технологий и компьютерного дизайна РГУ имени А.Н. Косыгина Полины Новиковой. Ребята создадут цифровую авторскую открытку по мотивам выставки «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй», используя символы и орнаменты народных промыслов, а затем «оживят» элементы народного искусства в цифровом формате.
В Атриуме музея тренеры спортивного клуба Fitness One проведут танцевальный мастер-класс. Завершит праздник концертная программа «Искусство детям». Для зрителей выступят молодые таланты с инструментальной музыкой для ансамбля гитар, детскими песнями, литературными баснями и романтическими фортепианными пьесами.
Особенность концерта — исполнение пьесы для игры в шесть рук: три юных виртуоза продемонстрируют мастерство за одним роялем. Возрастная категория: 6+. Подробную информацию можно найти на сайте музея «Новый Иерусалим».
