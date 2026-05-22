Реконструкцию очистных сооружений в Коломне завершат в 2027 году
В Коломне продолжается реконструкция очистных сооружений рядом с посёлком Сергиевский. Основной этап работ планируют завершить в 2026 году, после чего специалисты приступят к пусконаладке и подготовке объекта к вводу в эксплуатацию. Полностью модернизацию рассчитывают закончить в 2027 году.
Ход работ во время рабочей поездки в округ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По словам главы региона, реконструкция проходит без остановки действующих очистных сооружений, которые продолжают работать в штатном режиме.
«Новые очистные оснастим современным оборудованием, сейчас готовность объекта — 65%. Сооружения обслуживают порядка 150 тыс. жителей — более половины округа. Это почти 1,5 тыс. МКД», — отметил он.Воробьёв также подчеркнул, что новые очистные сооружения оснастят современным оборудованием. Комплекс обслуживает около 150 тысяч жителей округа и почти 1,5 тысячи многоквартирных домов. Реконструкцию проводят в рамках региональной программы развития инженерной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий.
Существующие очистные сооружения построили ещё в 1970-х годах. Сейчас объект принимает сточные воды из Коломны, посёлков Сергиевский и Радужный, а также от крупных промышленных предприятий. Пиковая нагрузка достигает 58 тысяч кубометров в сутки.
Представитель подрядной организации Илья Никитин сообщил, что производительность нового комплекса составит 60 тысяч кубометров в сутки. Строители завершают монолитные работы, прокладывают инженерные сети и готовят площадку к монтажу оборудования.
«Сейчас на площадке 75 человек, задействовано 10 единиц техники. Ведем завершающие работы по монолиту, прокладке сетей, готовимся к монтажу оборудования», — рассказал Никитин.Проект включает модернизацию системы обработки осадка и доочистки стоков. На территории строят блок биологической очистки, цех механического обезвоживания осадков и цех доочистки. После завершения работ объект повысит надёжность системы водоотведения и улучшит экологическую ситуацию в округе.
Параллельно в Коломенском округе продолжается обновление других объектов коммунальной инфраструктуры. В 2026 году специалисты планируют завершить реконструкцию канализационной сети на улице Зайцева в Коломне, капитальный ремонт самотечной канализации в Озёрах и на территории бывшего совхоза «Коломенский». В 2027 году власти намерены модернизировать систему водоснабжения в селе Горы.
Масштабную программу обновления очистных сооружений реализуют по всему Подмосковью. В этом году в эксплуатацию уже ввели объект в деревне Осипово городского округа Солнечногорск, который обслуживает около 70 тысяч человек.
Сейчас в регионе продолжаются работы ещё по 26 проектам. Очистные сооружения строят и реконструируют в Дубне, Можайском, Одинцовском, Сергиево-Посадском, Кашире, Зарайске, Серпухове, Богородском, Мытищах и Серебряных Прудах. Ещё для 14 объектов специалисты проводят проектно-изыскательские работы.