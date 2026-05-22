Реконструкцию очистных сооружений в Коломне завершат в 2027 году

22 мая 2026, 12:29

Андрей Воробьёв

В Коломне продолжается реконструкция очистных сооружений рядом с посёлком Сергиевский. Основной этап работ планируют завершить в 2026 году, после чего специалисты приступят к пусконаладке и подготовке объекта к вводу в эксплуатацию. Полностью модернизацию рассчитывают закончить в 2027 году.





Ход работ во время рабочей поездки в округ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По словам главы региона, реконструкция проходит без остановки действующих очистных сооружений, которые продолжают работать в штатном режиме.



«Новые очистные оснастим современным оборудованием, сейчас готовность объекта — 65%. Сооружения обслуживают порядка 150 тыс. жителей — более половины округа. Это почти 1,5 тыс. МКД», — отметил он.

«Сейчас на площадке 75 человек, задействовано 10 единиц техники. Ведем завершающие работы по монолиту, прокладке сетей, готовимся к монтажу оборудования», — рассказал Никитин.