В Раменском пройдет финал проекта «Кубок Святых Воинов Руси»
24 мая в Раменском на арене «Борисоглебский» состоится финал всероссийского проекта «Кубок Святых Воинов Руси». Начало церемонии открытия — в 13:00, сообщает пресс-служба Общероссийского общественного движения «Сорок Сороков».
В программе мероприятия — соревнования по боксу, самбо и армейскому рукопашному бою, показательные выступления ветеранов спецподразделений и церемония награждения победителей.
Организаторы посвятили финальный этап проекта дню рождения Николая II. Основной темой мероприятия станет связь спортивных традиций, воинской истории России и православной культуры. Участниками и гостями турнира станут спортсмены, ветераны СВО, представители общественных организаций, духовенства и спортивных федераций.
На площадке также ожидают олимпийских чемпионов, депутатов Госдумы и представителей администрации Раменского округа. Проект «Кубок Святых Воинов Руси» стартовал в декабре 2025 года. Первый этап, посвящённый Александру Пересвету, прошёл в Мытищах и собрал более тысячи участников и зрителей.
Второй турнир, посвящённый адмиралу Фёдору Ушакову, состоялся в марте 2026 года в Истре. Финал проекта пройдет по адресу: Московская область, Раменское, улица Махова, 18/1, универсальная спортивная арена «Борисоглебский».
