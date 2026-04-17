В Серпухове откроют выставку к 100-летию Майи Плисецкой
С 1 по 30 мая в Серпуховском историко-художественном музее пройдет выставка «Май для Майи», посвященная вековому юбилею знаменитой балерины Майи Плисецкой, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экспозиция разместится в правом зале галереи «Каретный сарай». Посетители смогут погрузиться в театральное закулисье и стать свидетелями событий непростой эпохи, а также увидеть фотографии и материалы, связанные с Лилей Брик, Робертом Кеннеди, Сержем Лифарем и Коко Шанель.
Проект организован музеем совместно с искусствоведом и коллекционером Юрием Мальцевым. Параллельно в рамках выставки пройдут показы спектакля «Майя Великолепная» (режиссер — Гедиминас Таранда) с участием артистов Имперского русского балета. Постановка основана на воспоминаниях Плисецкой, которые она в 1995 году читала труппе во время гастролей в Японии.
Премьера намечена на 1 мая 2026 года, дополнительные показы — 2, 8 и 10 мая. После каждого спектакля на летней сцене музея представят одноактный балет «Кармен-сюита». Выставка рассчитана на зрителей старше 12 лет. Билеты и подробности — на сайте музея.
