В Серпухове откроют выставку к 100-летию Майи Плисецкой

17 апреля 2026, 16:12

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 1 по 30 мая в Серпуховском историко-художественном музее пройдет выставка «Май для Майи», посвященная вековому юбилею знаменитой балерины Майи Плисецкой, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.