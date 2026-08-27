Музей «Новый Иерусалим» продлил работу двух масштабных проектов
В Подмосковье до 20 сентября продлили работу двух художественных проектов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Это выставки «(НЕ)известный. Константин Горбатов» и «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях» в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим».
Выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов» – не просто ретроспектива, а живая хроника судьбы русского художника-эмигранта. В экспозиции – свыше 80 предметов. Помимо живописных полотен, жизнь Горбатова раскрывается через его личные письма, редкие фото и архивные документы.
Выставка «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях» знакомит с невероятным многообразием святынь, созданных с XVI до начала XX века. Проект объединил более 100 произведений из музейного собрания и частных коллекций.
Зрители могут увидеть иконы, церковную скульптуру, тончайшие работы в технике меднолитой пластики и эмали. Некоторые образы ранее не демонстрировались публике из-за плохой сохранности. Благодаря кропотливой работе музейных реставраторов эти произведения впервые представлены широкой аудитории.
Подробная информация о выставках доступна на сайте музея «Новый Иерусалим».
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