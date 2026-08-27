Музей «Новый Иерусалим» продлил работу двух масштабных проектов

27 августа 2026, 21:36

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Подмосковье до 20 сентября продлили работу двух художественных проектов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.